Insegnante di 57 anni scomparsa da venerdì attivato il piano di ricerche

Una scomparsa inquietante scuote la comunità di Canicattì: Gaetana Capodici, insegnante di 57 anni proveniente da Favara, è sparita nel nulla due giorni fa senza lasciare tracce né telefono né documenti. Le ricerche sono state immediatamente attivate, e le autorità si stanno mobilitando per ritrovarla. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla sua fuga o su un possibile episodio di allontanamento improvviso...

Un'insegnante di 57 anni è uscita da casa due giorni fa e ha non è più rientrata. La donna - Gaetana Capodici, originaria di Favara ma residente a Canicattì - non ha portato con sé né il telefono né i documenti. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e la prefettura ha.

