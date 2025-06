Inscenano una finta rapina per truffare l' assicurazione | benzinaio e complice denunciati

In un'abile messa in scena, un benzinaio e il suo complice avevano orchestrato una finta rapina per ottenere un risarcimento assicurativo. La brillante operazione dei Carabinieri di Guardia Mangano ha svelato il complotto, smascherando la truffa e portando alla denuncia dei coinvolti. Questa vicenda dimostra come l'ingegno e la determinazione delle forze dell'ordine siano fondamentali per contrastare le frodi e tutelare onestà e sicurezza.

I carabinieri di Guardia Mangano, hanno scoperto una finta rapina, denunciata da un 51enne di Santa Venerina che, insieme a un 33enne di Aci Catena, aveva architettato una messinscena per intascare un rimborso assicurativo Il 51enne, gestore di una stazione di servizio sulla strada statale 114.

In questa notizia si parla di: finta - rapina - inscenano - truffare

Inscenano una finta rapina per truffare l'assicurazione: benzinaio e complice denunciati.

