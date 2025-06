Inizia la stagione dei super yacht | Ledra grande attrazione sul lungomare

BRINDISI – Comincia la stagione dei grandi yacht. A inaugurare la serie è lo splendido “Ledra”, un gioiellino lungo 47,2 metri ormeggiato sulla banchina del lungomare Regina Margherita, davanti alla scalinata Virgilio, ormai consueta location dei panfili che approdano in città. Nel passare di lì. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Inizia la stagione dei super yacht: Ledra grande attrazione sul lungomare

