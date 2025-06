Inizia la missione Mondiale della Juve Via agli allenamenti nel mega resort | anche Bremer in campo

La Juve dà il via alla sua grande avventura mondiale, con allenamenti al prestigioso Greenbrier, il quartier generale immerso nel lusso e nella privacy assoluta. Tra comodi spazi e concentrazione totale, anche Bremer si unisce ai ranghi, pronto a preparare la squadra di Tudor per il debutto contro l’Al Ain. Un inizio promettente, che segna il primo capitolo di una sfida internazionale all’altezza delle grandi ambizioni bianconere.

Privacy assoluta e ogni comodità: al Greenbrier, il quartier generale della Signora, la squadra di Tudor ha iniziato a lavorare in vista del debutto contro l'Al Ain.

