Inghilterra U21 V Slovenia U21 | line-up statistiche e anteprima

Giornata infuocata in redazione mentre ci prepariamo all’atteso match tra Inghilterra U21 e Slovenia U21. Con analisi approfondite, statistiche aggiornate e un’anteprima completa, scopri le ultime novità sulle formazioni e le possibili strategie dei due team. La sfida promette emozioni e colpi di scena: chi avrà la meglio? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le previsioni per questa partita decisiva.

2025-06-15 11:44:00 Giorni caldissimi in redazione! Inghilterra V Slovenia Team News. Dennis Cirkin di Sunderland, Adam Wharton di Crystal Palace e Dane Scarlett di Tottenham Hotspur non si sono uniti all’Inghilterra al torneo a causa di problemi medici. Carsley può essere tentato di mescolare la sua linea in avanti, con la sensazione dell’Arsenal Ethan Nwaneri che dimostra una minaccia immediata come sostituto tardivo contro la Cechia. Marcel Ratnick non è coinvolto per la Slovenia perché il difensore centrale si è unito al club degli Emirati Arabi Uniti questo mese e sta giocando ai Mondiali del Club FIFA. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: inghilterra - slovenia - line - statistiche

Pronostico Inghilterra U21-Slovenia U21: il pass è già in cassaforte - Inghilterra U21-Slovenia U21 si preannuncia come una sfida avvincente, valida per la seconda giornata degli Europei Under 21 in Slovacchia.

EURO 2024; Pronostico Spagna-Inghilterra, quote: finale Europei con gli iberici favoriti al 38%; Portogallo-Francia 3-5: risultato finale e highlights.

Inghilterra: tutti i record e le statistiche a EURO - 1 dts (ottavi di finale, Gelsenkirchen) 06/07/2024: Inghilterra - Scrive it.uefa.com