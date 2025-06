Ingegneri clinici | Metaverso per accesso sanità in aree remote e carceri

Immaginate un futuro in cui la tecnologia supera ogni barriera geografica e sociale: è questa la promessa del progetto Metacare, il metaverso rivoluzionario per la sanità territoriale. Ideato dalla Asl n.3 di Nuoro, mira a garantire cure di qualità anche nelle zone più remote e nelle carceri, colmando la carenza di medici e promuovendo un accesso equo alle prestazioni sanitarie. Un passo avanti verso un sistema sanitario più inclusivo e innovativo.

(Adnkronos) – "Il progetto metaverso per la sanità territoriale della Asl n.3 di Nuoro nasce per supplire alla carenza di medici e raggiungere zone remote e isolate, come anche le carceri, per garantire un equo accesso alle cure a tutti i cittadini. Il progetto pilota Metacare è stato messo a punto nella casa di reclusione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

