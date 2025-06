Ingegneri clinici | Metaverso per accesso sanità in aree remote e carceri

Nel cuore dell’innovazione, l’Asl di Nuoro lancia MetaCare, un progetto pionieristico che utilizza il metaverso per garantire assistenza sanitaria nelle aree remote e carceri. Durante il congresso Aiic di Napoli, si è evidenziato come questa tecnologia superi le distanze e la carenza di medici, aprendo nuove frontiere alla sanità territoriale. Un passo avanti che promette di rivoluzionare l'accesso alle cure in tutto il Paese.

Al congresso Aiic il progetto metacare dell'Asl di Nuoro che supera distanze e carenza medici Napoli, 15 giu. - (Adnkronos) - "Il progetto metaverso per la sanità territoriale della Asl n.3 di Nuoro nasce per supplire alla carenza di medici e raggiungere zone remote e isolate, come anche le c.

