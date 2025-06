Infortunio Milik | si avvicina l’esordio stagionale del polacco? Aggiornamenti dall’allenamento ecco cosa ha fatto oggi l’attaccante

L’attesa è ormai quasi finita: Milik si avvicina al suo esordio stagionale, portando speranza e entusiasmo tra i tifosi della Juventus. Oggi, dall’allenamento negli Stati Uniti, arrivano aggiornamenti positivi sulle sue condizioni, segno che il ritorno in campo è più vicino che mai. Dopo un periodo di incertezza, finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel. Ecco cosa ha fatto oggi l’attaccante e cosa ci aspetta nelle prossime partite.

di Marco Baridon Infortunio Milik: il polacco va verso l'esordio stagionale. Novità dall'allenamento, ecco cosa ha fatto oggi l'attaccante negli Stati Uniti. Finalmente una buona notizia per Igor Tudor e per la Juventus. Dal quartier generale americano, dove i bianconeri stanno preparando l'esordio nel prestigioso Mondiale per Club, arriva un aggiornamento importante sulle condizioni di Arkadiusz Milik, il centravanti polacco la cui stagione non era praticamente mai iniziata a causa di una serie di problemi fisici. Secondo quanto appreso da , nella seduta di allenamento odierna, la prima sul suolo statunitense, l'ex attaccante di Napoli e Marsiglia ha compiuto un passo avanti decisivo nel suo percorso di recupero.