Infortunio Bremer | buonissime notizie per Tudor dall’allenamento odierno Riscaldamento in gruppo per il brasiliano cosa filtra sulle sue condizioni

Buone notizie per Tudor e la Juventus: dall’allenamento odierno in America arrivano segnali rassicuranti su Bremer. Il difensore brasiliano ha iniziato il riscaldamento in gruppo, alimentando speranze di un recupero rapido in vista dell’esordio al Mondiale per Club contro l’Al-Ain. Ecco come stanno le sue condizioni e cosa ci si aspetta per le prossime partite, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare alla vittoria.

Come appreso da , sono arrivate notizie importanti dall'allenamento odierno della Juve, il primo negli Stati Uniti in preparazione all'esordio al Mondiale per Club contro l'Al-Ain, previsto per la notte di mercoledì 19 alle 3.00 italiane. Una di queste riguarda Gleison Bremer, fermo ai box da ottobre a causa del delicato e pesante infortunio al crociato. Il difensore brasiliano ha svolto il riscaldamento in gruppo, per poi proseguire la seduta in maniera personalizzata.

