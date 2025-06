Infortunato e alla deriva in mezzo al lago | salvato dalla Guardia Costiera

In un incantevole pomeriggio sul Lago di Garda, un windsurfista in difficoltà si è trovato improvvisamente alla deriva, lontano dalla riva. La prontezza e il coraggio della Guardia Costiera hanno fatto la differenza, intervenendo tempestivamente per mettere in salvo l'infortunato. Un episodio che dimostra ancora una volta l'importanza della vigilanza e della preparazione sulle acque. La sicurezza prima di tutto: un salvataggio che rimarrà nella memoria come esempio di dedizione e professionalità.

Nel primo pomeriggio di sabato 14 giugno, sul Lago di Garda nelle acque antistanti il comune di Torbole, un windsurfista è stato soccorso dalla Guardia Costiera dopo essersi infortunato mentre era a circa 500 metri dalla riva. È stato l'equipaggio della motovedetta CP 605 a notare l'uomo in.

In questa notizia si parla di: infortunato - lago - guardia - costiera

