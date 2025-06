Infortunati Juve | novità importanti da Bremer cosa è successo nel primo allenamento negli USA Mentre Locatelli e Milik…Ultimissime

La Juventus si prepara con tensione e speranza negli Stati Uniti, dove affronta il primo allenamento prima del debutto al Mondiale per Club. Novità importanti emergono dai primi segnali: Bremer è pronto a sorprendere, mentre Locatelli e Milik sono alle prese con aggiornamenti che potrebbero influenzare la loro disponibilità . La sfida contro l’Al-Ain si avvicina, e i tifosi attendono con trepidazione le ultime notizie. Resta con noi per scoprire tutti gli sviluppi!

Infortunati Juve: ci sono aggiornamenti importanti su Bremer, cosa è accaduto nel primo allenamento negli USA. Mentre Locatelli e Milik.. La Juve ha iniziato la preparazione negli Stati Uniti per l’esordio al Mondiale per Club, dove affronterĂ nel primo match l’Al-Ain nella notte del 19 giugno, alle ore 3.00 italiane. Arrivano novitĂ importanti dalla seduta odierna dei bianconeri. Manuel Locatelli e Arkadiusz Milik si sono allenati parzialmente in gruppo, mentre Gleison Bremer ha svolto il riscaldamento insieme ai compagni e poi una seduta differenziata. Da capire le loro condizioni in vista degli impegni nella competizione internazionale negli USA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: novitĂ importanti da Bremer, cosa è successo nel primo allenamento negli USA. Mentre Locatelli e Milik…Ultimissime

