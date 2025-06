industria e ambiente nei disegni dei bambini

I disegni dei bambini raccontano un mondo in cui industria e ambiente si intrecciano, passando dalla fatica delle ruspe alla cura di spazi verdi, dall'inquinamento alla rinascita. Attraverso i loro colori e sogni, emerge un messaggio potente: la natura è il respiro della nostra vita. Questi piccoli artisti ci invitano a riflettere sull’equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, ricordandoci che il futuro dipende anche dalla sensibilità dei più giovani.

Dalle ruspe e dal lavoro di estrazione a chi si prende cura di una nuova area verde, innaffiando un fiore. Dalla discarica a un parco, dove le persone possono incontrarsi e andare in bici. I polmoni dove da una parte c'è una fabbrica e dall'altra un'oasi naturale con un lago e il messaggio "La natura è il respiro della nostra vita". "Scava e ricava" dice un altro disegno che è stato presentato alla 13esima edizione del concorso Cava Nord, promosso da Cava Nord srl in collaborazione con il Comune e dedicato agli alunni di 20 cassi di quinta elementare del territorio. "Un'occasione educativa e creativa che, a partire dal tema della trasformazione della cava padernese ha invitato gli studenti a riflettere sul legame tra industria e ambiente, sul valore della sostenibilità e sull'importanza della cura dei beni comuni, come il Parco Lago Nord", ha spiegato la sindaca Anna Varisco (nella foto).