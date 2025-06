India il crollo di un ponte su un fiume provoca morti e dispersi

Una tragedia scuote l’India: il crollo di un ponte su un fiume nella regione di Maharashtra ha causato vittime e dispersi. Mentre le squadre di soccorso si adoperano per salvare gli intrappolati, il paese si stringe nel cordoglio. Un evento che ci ricorda quanto la sicurezza delle infrastrutture sia fondamentale per salvaguardare vite umane e il nostro patrimonio. La comunità attende risposte e azioni concrete per prevenire simili disastri in futuro.

In India, almeno due persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite dopo il crollo di un ponte di ferro su un fiume, in una popolare località turistica nella regione occidentale del Maharashtra. Le immagini mostrano le operazioni di soccorso in corso sul posto, per aiutare a tirare fuori dall’acqua le persone rimaste intrappolate sotto il ponte crollato. Almeno sei persone sono state ricoverate in condizioni critiche, ha scritto il primo ministro della regione, Devendra Fadnavis, su X. I media locali hanno riferito che decine di turisti si trovavano sul ponte quando è crollato, facendo precipitare molti nel fiume in piena. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, il crollo di un ponte su un fiume provoca morti e dispersi

