Indegno e sessista Calenda umilia Magi dopo il Pride dell' odio e l' attacco a Meloni

In un clima sempre più teso, lo scontro tra Calenda e Magi si infiamma, mettendo in luce le tensioni sulla gestione del rispetto e dei valori democratici. Dopo il coinvolgimento di Magi nel Roma Pride con cartelli sessisti rivolti a Meloni, le parole di Calenda non si sono fatte attendere: “Questa roba è indegna, volgare, sessista e insultante.” Se invece della bile e dell’odio, prevalessero il dialogo e il rispetto, forse potremmo sperare in un dibattito più civile e costruttivo.

È scontro tra Carlo Calenda, leader di Azione, e Riccardo Magi, segretario di +Europa, in seguito alla polemica scaturita dalla partecipazione del secondo alla sfilata del Roma Pride, durante la quale sono stati esposti cartelli sessisti con la scritta "amica dei Dick-tators" riferita alla premier Giorgia Meloni. Calenda ha commentato duramente l'episodio sui social: "Questa roba è indegna, volgare, sessista e insultante. E se invece della faccia della Meloni ci fosse stata quella di Elly Schlein ci sarebbe stata una giusta indignazione generalizzata. Spero che gli amici di +Europa si scusino rapidamente", ha scritto su X, riferendosi ai cartelli esposti da Magi durante la manifestazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Indegno e sessista". Calenda umilia Magi dopo il Pride dell'odio e l'attacco a Meloni

In questa notizia si parla di: meloni - calenda - sessista - magi

Calenda critica Meloni e Macron: "Serve un vertice per risolvere le tensioni" - Il confronto tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si intensifica, con Calenda che sottolinea la necessità di un vertice per affrontare le crescenti tensioni.

Anche oggi Carlo Calenda si è guadagnato la pacca sulla spalla di Giorgia Meloni: Carlo, sali pure sul carro di questa destra, noi continueremo a stare su quello del Pride. Non capire che il genere di Meloni non ha nulla a che fare con la parola Dicktator rivolt Vai su X

”Roba indegna volgare, sessista e insultante”. Calenda a tutto spiano contro Magi; Per un cartello contro Meloni al Pride, Magi (+Europa) accusato di sessimo dal centrodestra. E Calenda: Si scusi; Pride, Magi replica alla polemica sui carri sessisti contro Meloni: Volgare che Italia non abbia condannato Orban.

Roma Pride, Calenda brutale con Magi: “Cartelli su Meloni indegni, volgari e sessisti”. Botta e risposta - È scontro tra Carlo Calenda, leader di Azione, e Riccardo Magi, segretario di +Europa, in seguito alla polemica scaturita dalla partecipazione ... Si legge su iltempo.it