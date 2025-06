Incredibile in spiaggia | ormai i cinghiali mangiano dalle borse frigo dei bagnanti

In un’estate che si fa sempre più imprevedibile, a Vecchiano i cinghiali hanno deciso di rivoluzionare il concetto di spiaggia. Mentre i bagnanti si rilassavano al sole, questi animali insoliti hanno letteralmente banchettato tra le borse frigo e gli effetti personali, sorprendendo tutti con il loro comportamento sfacciato e curioso. Un episodio che mette in discussione la convivenza tra natura e turismo, lasciando intendere che anche in riva al mare bisogna fare i conti con ospiti inattesi.

Vecchiano (Pisa), 15 giugno 2025 – Ha banchettato mettendo il muso direttamente nelle borse frigo e negli effetti personali della gente. I cinghiali in spiaggia non sono una novità, ma quello che è accaduto a Marina di Vecchiano nel pomeriggio di domenica 15 giugno ha del clamoroso. Giornata di grande caldo con tanta gente sull’arenile. Diversi gli ombrelloni piantati nella spiaggia libera, con la gente che si gode gli ultimi raggi di sole prima del tramonto. Ecco che a quel punto compare un cinghiale di grosse dimensioni. Non ha paura, anzi si fa avanti tra gli ombrelloni cominciando a frugare nelle borse in cerca di cibo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incredibile in spiaggia: ormai i cinghiali mangiano dalle borse frigo dei bagnanti

