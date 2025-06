Incontro con Previtali sala gremita Resistenza contro la propaganda russa

testimonianza coraggiosa che ha acceso il dibattito pubblico sulla realtà del conflitto. Nonostante le polemiche sollevate, l’evento ha dimostrato come la volontà di conoscere e comprendere possa prevalere, unendo la comunità in un gesto di resistenza civile. L’intervento di Previtali e Locatelli ha rafforzato il messaggio che il dialogo e l’informazione sono strumenti fondamentali per contrastare la disinformazione e difendere i valori di libertà e verità.

Nonostante la nube di polemiche piombata sull’iniziativa, alla fine l’incontro con Yuri Previtali – volontario italiano nell’esercito ucraino – e il giornalista Claudio Locatelli, organizzato dalla comunità ucraina modenese, si è fatto. Non solo. La sala del Centro culturale di Arrigo Guiglia in via Rismondo, venerdì sera, era gremita. "L’incontro è stato un grido di giustizia e verità, un atto di resistenza contro la propaganda russa e una celebrazione della solidarietà – afferma la portavoce della comunità, Olena Kim – Il Centro Culturale Teatro Guiglia, luogo simbolico di cultura e dialogo, ha avuto il coraggio di accogliere questa iniziativa nonostante i rischi legati al contesto, riuscendo a unire storie diverse in un’unica voce potente contro la menzogna e l’oppressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Incontro con Previtali, sala gremita. Resistenza contro la propaganda russa"

In questa notizia si parla di: incontro - previtali - sala - gremita

Maria Grazia Modena chiude la campagna e rilancia il programma; Sonzogni nomina la Giunta e inaugura il suo mandato nel segno della collaborazione.

Sala gremita per l’incontro con il generale Figliuolo

Secondo lanazione.it: Tanti i presenti all’incontro con Figliuolo, che gli italiani hanno apprezzato per come ha gestito l’emergenza Covid.