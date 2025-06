Incidenti tragico inizio di giugno a Latina | tre morti sulle strade in dieci giorni

Un tragico inizio di giugno scuote Latina, con tre vittime in appena dieci giorni di incidenti stradali. La crescente escalation di tragedie riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza sulle strade, un tema cruciale soprattutto in questa stagione estiva, quando l’afflusso di traffico aumenta e la prudenza deve essere massima. È fondamentale riflettere e agire per prevenire future tragedie e tutelare vite umane lungo le nostre vie.

E’ stato un inizio di giugno drammatico sulle strade di Latina. Tre le vittime in altrettanti incidenti che si sono verificati negli ultimi dieci giorni nel capoluogo che fanno nuovamente alzare l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto in un periodo come quello della stagione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Incidenti, tragico inizio di giugno a Latina: tre morti sulle strade in dieci giorni

In questa notizia si parla di: incidenti - inizio - giugno - latina

Tragedia a Latina, lungo la strada che porta a Sabaudia, dove nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, si è verificato un terribile incidente Morto sul colpo il 51enne Giovanni Tonini Vai su Facebook

Incidenti, tragico inizio di giugno a Latina: tre morti sulle strade in dieci giorni; Incidente a Latina, suv urta una rotonda, si ribalta e finisce contro un cancello: morto un 35enne; Incidente alla rotonda di Borgo Piave, muore un uomo.

Incidente a Latina, suv urta una rotonda, si ribalta e finisce contro un cancello: morto un 35enne - Ha perso il controllo forse per l’alta velocità, ha urtato una rotonda, si è ribaltato e si è schiantato contro un ... Secondo fanpage.it