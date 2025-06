Incidente tra moto e auto nella Galleria di Seiano

Un incidente tra moto e auto nella suggestiva Galleria di Seiano ha interrotto bruscamente il traffico poco prima delle 18:30, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. La collisione, avvenuta in direzione Napoli, ha causato disagi e rallentamenti, complicando i soccorsi in uno dei percorsi più scenografici della zona. La sicurezza e la tempestività delle operazioni di soccorso sono ora al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

L'impatto è avvenuto poco prima delle 18,30, all'interno della Galleria di Seiano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, in direzione Napoli. A collidere un'auto e una moto. Subito in tilt il traffico in zona, rendendo ancora più complessi i soccorsi nella galleria che si snoda per circa.

Forti rallentamenti e disagi alla circolazione si stanno registrando da questa mattina nella galleria di Seiano, in direzione Napoli, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un veicolo NCC (Noleggio Con Conducente). Vai su Facebook

