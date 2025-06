Incidente tra moto e auto nella Galleria di Seiano - feriti

Un grave incidente tra moto e auto nella Galleria di Seiano ha provocato feriti e caos nel traffico. L'impatto, verificatosi poco prima delle 18:30 tra Vico Equense e Castellammare di Stabia in direzione Napoli, ha causato disagi immediati e complicazioni per i soccorritori. La situazione resta sotto controllo, ma la strada rimane paralizzata, lasciando molti automobilisti in attesa di aggiornamenti. La sicurezza e i soccorsi sono ora al centro dell'attenzione.

L'impatto è avvenuto poco prima delle 18,30, all'interno della Galleria di Seiano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, in direzione Napoli. A collidere un'auto e una moto. Subito in tilt il traffico in zona, rendendo ancora più complessi i soccorsi nella galleria che si snoda per circa.

In questa notizia si parla di: galleria - moto - auto - seiano

Forti rallentamenti e disagi alla circolazione si stanno registrando da questa mattina nella galleria di Seiano, in direzione Napoli, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un veicolo NCC (Noleggio Con Conducente). Vai su Facebook

