Incidente tra moto e auto a Eboli | morto il 55enne Giovanni D'Amato grave la compagna

Un tragico incidente tra moto e auto scosso dalla comunità di Eboli: nella serata di ieri, Giovanni D’Amato, noto ristoratore locale, ha perso la vita in un drammatico scontro, lasciando sgomenta la sua famiglia e amici. La sua compagna, rimasta gravemente ferita, lotta tra la vita e la morte. Un dramma che apre una riflessione sulla sicurezza stradale e il valore della vita. Continua a leggere...

Lo scontro nella tarda serata di ieri: Giovanni D'Amato, noto ristoratore di Eboli, si trovava in sella alla sua moto insieme alla compagna; l'uomo è deceduto, mentre la donna è rimasta ferita gravemente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moto - eboli - giovanni - amato

Eboli, collisione tra moto e auto: indagini in corso sulla dinamica - Eboli, grave incidente ieri sera alle 21 all’incrocio tra via Padre Pio e Gonzaga. Una collisione tra moto e auto ha coinvolto un motociclista, trasferito in ospedale in codice rosso.

L’uomo era in moto con la compagna quando si è scontrato con un’auto. Giovanni D’Amato, 55 anni, ristoratore del posto è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Eboli dove il suo cuore ha cessato di battere. La compagna invece ha riportato diver Vai su Facebook

Incidente tra auto e moto sulla SS18: morto un ristoratore; Incidente tra moto e auto a Eboli: morto il 55enne Giovanni D’Amato, grave la compagna; Eboli, scontro sulla Statale 18: muore un ristoratore di 55 anni, grave la compagna.

Chi era Giovanni Damato, il ristoratore di Eboli morto in un incidente stradale - Eboli in lutto per la dipartita del noto ristoratore Giovanni Damato, 55enne ebolitano, che è deceduto la scorsa notte dopo un sinistro stradale lungo la statale 18 a Santa Cecilia. Riporta ilmattino.it