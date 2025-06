Incidente tra auto e moto sulla SS18 | morto un ristoratore

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno, dove un tragico incidente sulla SS18 ad Eboli ha spezzato la vita di un rinomato ristoratore. Nella tarda serata di sabato, una moto con a bordo un uomo e la sua compagna si è scontrata improvvisamente contro un'auto, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico. I soccorsi sono prontamente intervenuti, ma il dolore e il cordoglio si fanno strada tra le vittime di questa terribile tragedia.

