Incidente sulla via del mare | scontro tra auto e moto grave un 57enne

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la via del mare, coinvolgendo un'auto e una moto. La collisione, avvenuta all’altezza del Velodromo degli Ulivi a Monteroni, ha causato ferite serie a un 57enne, ora ricoverato in condizioni critiche. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità locali, che stanno indagando sulle cause di questo tragico scontro. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Grave incidente intorno a mezzogiorno lungo la Lecce-Porto Cesareo, all'altezza del Velodromo degli Ulivi, nel territorio di Monteroni, nel Salento. L'impatto ha visto coinvolti un'auto e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla via del mare: scontro tra auto e moto, grave un 57enne

