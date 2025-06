Incidente sul lavoro | muore all' ospedale l' uomo travolto dal trattore

Un tragico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di G.Q., un uomo di 47 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un trattore. Dopo 48 ore di agonia al Santa Maria alle Scotte di Siena, il suo coraggio non è bastato per superare le gravi ferite. Una tragedia che ricorda quanto sia fondamentale rafforzare le misure di sicurezza in ambito agricolo, affinché nessun altro debba affrontare un destino simile.

Alla fine non ce l'ha fatta. È morto dopo 48 ore di agonia G.Q. il 47enne che, nella giornata di venerdì 13 giugno, era rimasto coinvolto in un terribile incidente agricolo. L'uomo si trovava ricoverato in condizioni criticissime all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Qui era arrivato con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Incidente sul lavoro: muore all'ospedale l'uomo travolto dal trattore

