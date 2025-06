Incidente sul lavoro L’elettricista di 21 anni è ancora ricoverato in gravi condizioni

Un incidente sul lavoro scuote la comunità di Dubino: un giovane elettricista di 21 anni, coinvolto venerdì sera in una tragica dinamica, è ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecco. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di prevenzione. La vicenda ci ricorda quanto ogni intervento richieda attenzione e responsabilità per evitare drammi come questo.

È ancora ricoverato in gravi condizioni il lavoratori di 21 anni che è stato coinvolto in un incidente sul lavoro venerdì sera in un'azienda di Dubino. È accaduto in via Valeriana quando l'operaio è stato schiacciato dal mezzo che stava manovrando. L'elettricista, che è dipendente di un'azienda esterna, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco dove è stato ricoverato in condizioni gravi.

