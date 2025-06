Incidente sul lavoro a Potenza morto operaio schiacciato da pressa

Tragedia nel cuore di Potenza: un incidente sul lavoro ha tolto la vita a Ferdinando Roma, giovane operaio di 35 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nell’azienda "Patrone e Mongiello" di Tito. La sua morte ci ricorda l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di prevenire tragedie come questa. Un dolore profondo per tutta la comunità, che si stringe intorno alla famiglia.

E' morto oggi nell'ospedale San Carlo di Potenza Ferdinando Roma, l'operaio di 35 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto il 9 giugno scorso nell'azienda "Patrone e Mongiello" di Tito (Potenza).

