Incidente stradale sulla Statale 18 morto un motociclista

Tragedia sulla Statale 18: un motociclista di 55 anni ha perso la vita in un incidente vicino a Eboli, lasciando sgomenta la comunità. La sua compagna è rimasta gravemente ferita, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade e la prevenzione degli incidenti. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli e sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Strada Statale 18, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia, nel territorio comunale di Eboli, in provincia di Salerno. La vittima è noto ristoratore del posto. L’uomo viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata insieme alla compagna, rimasta gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 23 i due stavano percorrendo la statale in direzione Battipaglia quando si è verificato uno scontro frontale con una vettura guidata da un giovane. A seguito del violento impatto, la coppia in sella alla moto è stata sbalzata per diversi metri finendo in terra violentemente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente stradale sulla Statale 18, morto un motociclista

