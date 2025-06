Incidente stradale scontro tra due auto e uno scooter nel Ragusano | 5 feriti gravi due donne e un uomo

Un terribile incidente nel Ragusano scuote la comunità: cinque feriti, tra cui due donne e un uomo in condizioni critiche, dopo lo scontro tra due auto e uno scooter sulla provinciale 85 in contrada Randello. La violenza dell'impatto ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell'ordine, mentre le autorità investigative ancora lavorano per chiarire le cause di questa tragedia. La sicurezza stradale resta una priorità imprescindibile, e l’attenzione collettiva deve rimanere alta.

Cinque feriti, tre dei quali in gravi condizioni. E’ il bilancio di un incidente avvenuto nel Ragusano, sulla strada provinciale 85 in contrada Randello. Nello schianto sono state coinvolte due autovetture, con due occupanti ciascuna e uno scooter con due persone a bordo. Tra i 5 feriti, due donne e un uomo versano in gravi condizioni e sono stati soccorsi dal 118. Sul posto personale dei vigili. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente stradale, scontro tra due auto e uno scooter nel Ragusano: 5 feriti, gravi due donne e un uomo

In questa notizia si parla di: feriti - gravi - incidente - scooter

Scontro fra un portavalori e un’auto ad Arezzo: 4 feriti, due sono gravi - Un grave incidente è avvenuto ad Arezzo, coinvolgendo un furgone portavalori e un'auto all'incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio.

Incidente stradale tra un’auto e uno scooter ad Amalfi: due studenti feriti, ma non in gravi condizioni Vai su Facebook

Bici travolta da una moto alla Rossia: due feriti gravi; Incidente del sabato sera a Randello, scontro fra due auto e uno scooter, 5 feriti, 3 gravi; Riace: incidente mortale, scontro tra due moto ed un’auto. Un morto e due feriti gravi, tutti di Roccella Jonica..

Incidente stradale, scontro tra due auto e uno scooter nel Ragusano: 5 feriti, gravi due donne e un uomo - E’ il bilancio di un incidente avvenuto nel Ragusano, sulla strada provinciale 85 in contrada Randello. Riporta msn.com