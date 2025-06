Incidente stradale grave una bimba di tre anni

Un incidente stradale grave a Ginosa, in provincia di Taranto, ha coinvolto una bambina di soli tre anni, lasciando tutta la comunità in apprensione. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata con un grave trauma cranico, la piccola lotta tra la vita e la speranza. Il suo futuro rimane appeso a un filo, mentre si attende con ansia notizie positive.

