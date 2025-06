Incidente stradale alle porte di Benevento | un morto

Ancora sangue sulle strade sannite: un tragico incidente lungo la via Appia tra Apollosa e Tufara ha portato alla perdita di una vita e a feriti. La scena, drammatica, richiama l’attenzione sulla pericolosità delle nostre strade e sull’importanza di una maggiore attenzione alla guida. Mentre le forze dell’ordine lavorano per ricostruire quanto accaduto, resta il dolore per questa perdita improvvisa e la speranza che simili tragedie possano essere evitate in futuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora sangue sulle strade sannite. Un terribile incidente è avvenuto pochi minuti fa, lungo la via Appia tra le zone di Apollosa e Tufara. Coinvolte una Fiat Panda e un'Audi station wagon. La persona alla guida della Fiat Panda è deceduta sul colpo. Ferito l'uomo alla guida dell'Audi, con una ferita alla testa, trasportato in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco di Bonea e Benevento, due ambulanze del 118 e i Carabinieri di Benevento. In aggiornamento

