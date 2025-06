Incidente stradale a Foggia | auto si ribalta all' ingresso della Statale 89

Un episodio che ha scosso Foggia: un’auto si è ribaltata all’ingresso della Statale 89, creando tensione e preoccupazione tra i residenti. La scena si è svolta intorno alle 20, mentre i vigili del fuoco intervenivano rapidamente per mettere in sicurezza la zona. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, ma la prevenzione e l’attenzione alla strada sono più importanti che mai in questi momenti di emergenza.

In questa notizia si parla di: foggia - incidente - stradale - statale

