incidente nella notte ragazzino di 16 anni in monopattino investito da un autobus

Una notte drammatica a Milano: un ragazzino di 16 anni, in monopattino, è stato investito da un autobus, lasciando tutti sgomenti. L’incidente, avvenuto nella notte di domenica 15 giugno, ha richiesto un rapido intervento con sirene spiegate e un trasporto d’urgenza in ospedale. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’attenzione resta alta su questa tragica vicenda che ha scosso la città.

L'investimento mentre viaggiava su un monopattino poi la corsa a sirene spiegate in ospedale. Un ragazzino di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con un autobus a Milano, nella nottata di domenica 15 giugno.