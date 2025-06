Incidente in monopattino contro un bus | ragazzino di 16 anni gravissimo

Un drammatico incidente a Milano ha sconvolto la città: un ragazzino di appena 16 anni, mentre viaggiava sul suo monopattino, è stato coinvolto in un grave scontro con un autobus. La corsa in ospedale, accompagnata dalle sirene, ha portato paura e sgomento tra i passanti. Un evento che riaccende le discussioni sulla sicurezza stradale e la protezione dei giovani. La tragedia di questa notte ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione e adottare misure preventive.

L'investimento mentre viaggiava su un monopattino poi la corsa a sirene spiegate in ospedale. Un ragazzino di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con un autobus a Milano, nella nottata di domenica 15 giugno.

