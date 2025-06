Incidente fatale nei boschi di Crandola | addio al giovane Marco Panzeri

Tragedia nei boschi di Crandola Valsassina: si è spento all’età di 33 anni Marco Panzeri, un giovane escursionista di Valgreghentino. La sua passione per la natura si è spezzata in un tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio, quando una caduta durante un’escursione ha strappato via la vita al ragazzo. Un dolore immenso per la famiglia e tutta la comunità, che ora si stringono nel ricordo di Marco.

L'escursionista morto nel pomeriggio di domenica a Crandola Valsassina è Marco Panzeri, 33 anni, di Valgreghentino. Fatale, per il giovane, una caduta in una zona boschiva. A dare l'allarme sarebbe stato il padre, uscito per l'escursione insieme a lui, quando non lo ha più visto rientrare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Incidente fatale nei boschi di Crandola: addio al giovane Marco Panzeri

In questa notizia si parla di: fatale - crandola - giovane - marco

Domenica tragica a Crandola, in alta valsassina. Un escursionista trentenne che si era disperso nei boschi in mattinata è stato recuperato senza viita.... Vai su Facebook

Crandola: escursionista trovato senza vita.