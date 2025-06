Incidente con un uomo investito da un treno a Torino Lingotto | sospesa la circolazione ferroviaria

Un incidente scuote Torino, con un uomo investito da un treno a Torino Lingotto, causando la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria. La situazione, sotto controllo e con il ferito attualmente in chirurgia, ha portato all'interruzione dei servizi tra le 15.05 e le 17 circa, per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha coinvolto la mobilità cittadina.

Circolazione dei treni sospesa a Torino Lingotto dalle 15.05 alle 17 circa per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento non mortale di un uomo che al momento non sarebbe in pericolo di vita ed è sottoposto ad intervento chirurgico all'ospedale Cto di Torino.

Nel pomeriggio di domenica 15 giugno diversi treni hanno subito ritardi tra cui gli Intercity e i treni Regionali (per loro anche cancellazioni e limitazioni di percorso).