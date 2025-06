Incidente all' alba a Milano perde il controllo e cade in moto | grave ragazzo di 20 anni

Un terribile incidente all’alba di domenica a Milano scuote la città: un giovane di 20 anni perde il controllo della moto e finisce a terra in viale Caterina da Forlì, zona Lorenteggio. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’attenzione resta alta per le sorti del ragazzo. La città si interroga sulle cause di questa drammatica scena.

