Incidente alla rotatoria di Villa Olmo | soccorsa una donna

Un incidente si è verificato questa mattina alla rotatoria di Villa Olmo a Como, poco prima delle 13.30, coinvolgendo una donna di 35 anni rimasta gravemente ferita. Mentre le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, i soccorritori sono prontamente intervenuti per prestare assistenza. Le operazioni di emergenza sono in corso per garantire le cure necessarie alla donna, la cui condizione desta forte preoccupazione.

