Incidente aereo in India | bilancio delle vittime sale a 270 morti sopravvissuto solo un passeggero

Un tragico incidente aereo scuote l'India: un Boeing 787 dell’Air India si schianta contro un ostello a Ahmedabad, causando un bilancio drammatico di 270 vittime tra passeggeri e residenti. Solo un sopravvissuto, ora sotto osservazione, rappresenta un raggio di speranza in questa tragedia che ha sconvolto tutta la nazione. La comunità internazionale si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le indagini approfondiscono le cause di questa catastrofe.

Il Boeing 787 dell’Air India, diretto a Londra, si è schiantato contro un ostello di una facoltà di medicina in una zona residenziale di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat, uccidendo i 241 passeggeri a bordo e almeno 29 a terra. È sopravvissuto nell’incidente aereo in India solo un passeggero, che attualmente è ancora sotto osservazione per alcune ferite. “Sta molto bene e potrà essere dimesso a breve”, ha dichiarato il dottor Dhaval Gameti dell’Ospedale Civile di Ahmedabad. Alcuni parenti delle vittime dell’incidente aereo in India hanno espresso sabato la loro frustrazione, per il fatto che il processo di identificazione e consegna dei resti dei morti sta richiedendo troppo tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it