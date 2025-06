Incidente aereo Air India in Gujarat | identificazione delle vittime tramite test del Dna

Tre giorni dopo il tragico incidente aereo Air India in Gujarat, le autorità hanno identificato solo 47 delle quasi 300 vittime tramite test del DNA, lasciando molte famiglie nell’angoscia e nella speranza di trovare i propri cari. I riti funebri indù si sono tenuti oggi nella capitale, ma la mancanza di supporto adeguato alimenta il dolore di chi attende ancora risposte. Una tragedia che mette in luce le sfide dell’identificazione e del supporto alle famiglie in momenti di crisi.

Tre giorni dopo lo schianto di un aereo Air India diretto a Londra da Ahmedabad, le autorità indiane hanno detto di avere identificato tramite test del Dna solo 47 vittime delle quasi 300 stimate, e solo 24 corpi sono stati consegnati alle rispettive famiglie. Nella capitale del Gujarat si sono tenuti oggi riti funebri indù, mentre i congiunti dei morti non ancora identificati lamentano scarsa assistenza da parte delle autorità. Molti dei corpi delle vittime sono carbonizzati e le autorità stanno eseguendo test del Dna sui resti per stabilire l'identità delle vittime della tragedia. Lo riporta l'agenzia indiana Pti citando un funzionario.

