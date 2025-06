incidente a vasto moto si schianta contro il muro in un viadotto morto un centauro 41enne

Un drammatico incidente scuote Vasto: un centauro di 41 anni perde la vita dopo essersi schiantato contro il muro di un viadotto. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’impatto fatale ha lasciato sgomento tra la comunità . Un'altra vita spezzata sulla strada, che ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e guidare con prudenza.

