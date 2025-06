Incidente a Siziano urta il cordolo e sbalza dalla moto per diversi metri | morto il 25enne Danilo Cordoba Cardenas

Tragedia a Siziano: un giovane di 25 anni, Danilo Cordova Cardenas, ha perso la vita dopo aver urtato un cordolo e essere sbalzato dalla sua moto. La tragica scena si è svolta sulla Sp205 "Vigentina" nella serata di ieri, lasciando senza parole amici e familiari. Le indagini dei carabinieri continuano per chiarire le cause di questa dolorosa perdita. La comunità si stringe intorno alla famiglia del giovane, auspicando risposte e maggiore sicurezza sulle strade.

Siziano (Pavia), 15 giugno 2025 - Si chiamava Danilo Cordova Cardenas, 25enne originario dell'Ecuador residente a Opera (Milano), il motociclista che ha perso la vita nella serata di ieri, sabato 14 giugno, a Siziano sulla Sp205 "Vigentina". Confermata dai carabinieri la dinamica della caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti, anche se gli accertamenti sono ancora in corso per cercare di determinare le cause della perdita di controllo della moto. Dai primi riscontri, il 25enne era in sella alla sua Yamah a, una potente mille di cilindrata, procedendo in direzione di Pavia. Dopo l'intersezione verso la località Campomorto, il motociclista avrebbe effettuato il sorpasso di un'auto, finendo però con le ruote contro il cordolo che prima della rotatoria separa le corsie dei diversi sensi di marcia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it