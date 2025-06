Incidente a Putignano scontro tra auto a un incrocio | due feriti

Un evento improvviso ha trasformato una serena notte a Putignano in una scena di emergenza: uno scontro tra due auto in un incrocio nel cuore della cittadina. Due persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza immediata sul posto. La dinamica dell’incidente sta ora emergendo, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire le cause. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che ha scosso la comunità barese.

Due persone sono rimaste ferite nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno a Putignano, nel Barese, a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Lo scontro si è verificato nel centro della cittadina. L'impatto si è verificato in corrispondenza di un incrocio. Sul posto sono giunte.

