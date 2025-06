Incidente a Maratea | muore un motociclista di Polla

Una tragica perdita scuote la comunità di Maratea: ieri sera, un motociclista di Polla di circa 45 anni ha perso la vita in un incidente nella suggestiva località Castrocucco. La scena, drammatica e improvvisa, ha destato sgomento tra i presenti. Le autorità sono intervenute prontamente, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La comunità si stringe nel dolore, mentre si attendono aggiornamenti sulle cause dell'incidente e sui dettagli delle indagini.

Tragedia ieri sera, intorno a mezzanotte, a Maratea (Potenza). Un motociclista di Polla di circa 45 anni è morto in seguito a una caduta in località Castrocucco. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La salma è ora all'obitorio dell'ospedale di Lagonegro per tutti gli.

