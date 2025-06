Incidente a Brienno | Regina bloccata

Un incidente sulla statale Regina a Brienno ha causato un blocco del traffico e situazione di caos sulla nota arteria del lago. Intorno alle 10, una collisione tra moto e auto ha messo in campo i soccorritori e paralizzato il flusso veicolare. In questa emergenza, Regina stessa si è trovata bloccata, creando disagi per residenti e pendolari. La situazione rimane critica e in evoluzione, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti.

Un incidente avvenuto sulla statale Regina a Brienno ha messo a dir poco a dura prova il traffico sulla nota arteria di collegamento della sponda ovest del ramo comasco del lago. Intorno alle ore 10, stando alle informazioni apprese da Areu Lombardia, una moto e una macchina si sarebbero urtate. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Incidente a Brienno: Regina bloccata

In questa notizia si parla di: incidente - brienno - regina - bloccata

Incidente a Brienno: Regina bloccata; Lago di Como, tremendo incidente in galleria: muore motociclista di 52 anni; Colto da malore al volante a Brienno: investe e uccide motociclista di appena 21 anni.

Brienno, incidente sulla Regina Nuova: muore a 21 anni, gravemente ferito l’amico - a Brienno, in provincia di Como: il bilancio è di un ragazzo di 21 anni morto e di un coetaneo gravemente ferito. msn.com scrive