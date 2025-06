Incidente a Brienno moto e auto si scontrano sulla statale Regina | due feriti

Un incidente sulla statale Regina di Brienno scuote la comunità: moto e auto si sono scontrate questa mattina, lasciando due feriti, tra cui una donna di 50 anni. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi è stato fondamentale. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, mentre le autorità continuano a indagare. La sicurezza stradale, ancora una volta, diventa una priorità.

Brienno (Como), 15 giugno 2205 – Incidente stradale, verso le 10 di questa mattina, sulla statale Regina a Brienno, nel Comasco. Stando alle informazioni apprese da Areu Lombardia, una moto e un’automobile si sarebbero urtate. Due i feriti, tra i quali una donna di 50 anni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita sebbene i soccorsi siano stati allertati in codice rosso per paura che il centauro avesse riportato ferite ben più gravi. Sul posto, oltre a un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio, sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it