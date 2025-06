Incendio nei campi a Fontanafredda | in fiamme un macchinario agricolo

Un incendio divampa nei campi di Fontanafredda, distruggendo un macchinario agricolo e mettendo in allerta la comunità locale. Alle ore 17 di oggi, le fiamme hanno minacciato le attività rurali della zona, richiedendo l'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Pordenone. La situazione è stata rapidamente sotto controllo, ma l’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incendi in ambito agricolo, temi sempre più attuali nel nostro territorio.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, un incendio ha interessato un macchinario agricolo impegnato in operazioni nei campi del territorio comunale di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone con una squadra e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Incendio nei campi a Fontanafredda: in fiamme un macchinario agricolo

In questa notizia si parla di: incendio - campi - fontanafredda - macchinario

