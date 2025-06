Incendio in un garage di Mozzate | evacuata una palazzina Saltati luce e gas

Un incendio scoppiato questa mattina alle 9 in un garage di Mozzate, in provincia di Como, ha messo in allarme i residenti, costretti a evacuare la palazzina a causa del fumo e dei rischi di esplosione. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è durato diverse ore, mentre le squadre hanno lavorato per mettere in sicurezza l’intera zona, intervenendo anche su blackout di luce e gas. La situazione, sotto controllo, evidenzia ancora una volta l’importanza della pronta risposta alle emergenze.

Como – Fuoco in un garage a Mozzate, in provincia di Como, a causa del quale sono state evacuate le persone residenti ai piani superiori. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto questa mattina alle 9, ed è proseguito per ore: in via Gobbetti, da un garage privato al piano terra di una palazzina, si sono innescate le fiamme, che in breve tempo si sono estese, generando soprattutto fumo che si è incanalato verso le abitazioni dei piani superiori. In pochi minuti sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, per garantire l'evacuazione delle persone soprattutto al piano immediatamente superiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in un garage di Mozzate: evacuata una palazzina. Saltati luce e gas

In questa notizia si parla di: garage - mozzate - palazzina - incendio

