Incendio in un garage a Mozzate evacuato un intero stabile

una tempestiva evacuazione dell’intero stabile. La pronta risposta dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma l’incidente ha comunque scosso la comunità locale, che ora si chiede come prevenire simili episodi in futuro. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica mattinata a Mozzate.

Mattinata di paura a Mozzate, dove intorno alle 9:00 di domenica 15 giugno 2025 è stato necessario un intervento d'urgenza per un incendio scoppiato all'interno di un garage in via Gobbetti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l'intervento di più squadre di soccorso e.

