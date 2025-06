Incendio in un appartamento del grattacielo Pennacchi

Momenti di paura nella serata di ieri, sabato 14 giugno, in centro a Latina per un incendio all'interno di un appartamento al grattacielo Pennacchi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche un'ambulanza, ma fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi per gli abitanti.

