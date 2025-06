Incendio in un appartamento a Napoli salvate quattro persone

Un incendio improvviso a Napoli ha messo in pericolo quattro persone, ma grazie all’intervento tempestivo di Polizia e Vigili del Fuoco, tutte sono state salvate in extremis. La scena si è conclusa senza gravi conseguenze, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza e della collaborazione tra forze dell’ordine e soccorritori. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza domestica sia fondamentale e come, anche nelle emergenze, il coraggio possa fare la differenza.

Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato nel pomeriggio in un appartamento di via Generale Girolamo Calà Ulloa, zona Vasto, a Napoli. Sul posto sono intervenute vari equipaggi della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo le quattro persone che si trovavano nell'abitazione. Per loro nessuna conseguenza: solo una, la più anziana, ha avuto una leggera intossicazione.

