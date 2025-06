Incendio in un alloggio a Torino Parella | stabile evacuato tre persone intossicate | Fotogallery

Un principio di incendio in un appartamento di Torino Parella ha scatenato una tempestiva operazione di evacuazione. Alle prime luci dell’alba di domenica, il palazzo di via Crevacuore 9 si è riempito di rilievi e sirene, salvando le vite di 12 persone e lasciando tre lievemente intossicate. La vicenda, ancora sotto osservazione delle forze dell’ordine, evidenzia l’importanza della prontezza e della prevenzione. Ecco cosa è successo…

Principio di incendio in un alloggio al primo piano di un palazzo di via Crevacuore 9 a Torino. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.20 di domenica 15 giugno. Evacuato lo stabile con 12 persone all'interno. Secondo le prime informazioni, sono tre le persone rimaste lievemente intossicate tra. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio in un alloggio a Torino Parella: stabile evacuato, tre persone intossicate | Fotogallery

Ancora fiamme a Torino: incendio in un alloggio di via Crevacuore, residenti soccorsi dai vigili del fuoco